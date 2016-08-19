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Послу Кыргызстана в Корее объявили выговор

19/08/16 17:38, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Чрезвычайному и Полномочному Послу Кыргызстана в Корее Аскару Бешимову объявили  выговор. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

 

По его данным, глава государства Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение, по которому дипломату объявлен выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей в период пребывания в должности посла в Малайзии.

 

Напомним, Аскар Бешимов возглавлял диппредставительство в этой стране в 2011-2012 годах. Почему взыскание применено через несколько лет, в аппарате не уточняют.

URL: http://www.24.kg/kadry/35976/

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