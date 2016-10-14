Госслужба КР по контролю наркотиков лишилась руководителя

Рафик Мамбеталиев больше не руководит Госслужбой по контролю наркотиков. Распоряжение об освобождении его от должности подписал сегодня премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Исполняющим обязанности главы ГСКН назначили Сейитбека Эрматова.

О причинах смены руководства ведомства не сообщается.