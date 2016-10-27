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Советника президента Икрамжана Илмиянова уволили

27/10/16 12:35, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Советника президента Икрамжана Илмиянова уволили. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

 

По его данным, указ подписал сегодня Алмазбек Атамбаев. Отмечается, Икрамжана Илмиянова освободили от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

 

Какую именно должность теперь он займет, не сообщается.

URL: http://www.24.kg/kadry/38985/

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