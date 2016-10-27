Советника президента Икрамжана Илмиянова уволили. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, указ подписал сегодня Алмазбек Атамбаев. Отмечается, Икрамжана Илмиянова освободили от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Какую именно должность теперь он займет, не сообщается.