|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Советника президента Икрамжана Илмиянова уволили. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.
По его данным, указ подписал сегодня Алмазбек Атамбаев. Отмечается, Икрамжана Илмиянова освободили от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Какую именно должность теперь он займет, не сообщается.
URL: http://www.24.kg/kadry/38985/