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Глава Минобразования освобождена от занимаемой должности

27/10/16 15:31, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Эльвира Сариева освобождена от исполнения ранее возложенных на нее обязанностей министра образования и науки КР согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба президента.

 

По ее данным, глава государства Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.

 

Эльвира Сариева возглавляла министерство с декабря 2014 года.

URL: http://www.24.kg/kadry/38998/

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