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Досалы Эсеналиев назначен председателем Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций

22/11/16 11:19, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Досалы Эсеналиев назначен председателем Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал соответствующее распоряжение.

 

URL: http://www.24.kg/kadry/40246/

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