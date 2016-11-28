RSS
facebookfacebookgoogale+
ВИЧ+. Я один из вас
Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 22:57
НОВОСТИ ДНЯ:
Кадры
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Зайырбек Эргешов освобожден от должности завотделом аппарата президента

28/11/16 13:16, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Зайырбек Эргешов освобожден от должности заведующего отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента согласно поданному заявлению. Об этом сообщил отдел информационной политики АП КР.

 

По его данным, соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев.

 

На данной должности он проработал менее трех месяцев.

 

URL: http://www.24.kg/kadry/40568/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ