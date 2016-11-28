Зайырбек Эргешов освобожден от должности завотделом аппарата президента

Зайырбек Эргешов освобожден от должности заведующего отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента согласно поданному заявлению. Об этом сообщил отдел информационной политики АП КР.

По его данным, соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев.

На данной должности он проработал менее трех месяцев.