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Эльвиру Сариеву назначили завотделом социальной политики аппарата президента

15/12/16 11:55, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Алмазбек Атамбаев подписал указ, которым назначил Эльвиру Сариеву заведующей отделом социальной политики аппарата президента. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

 

Эльвира Сариева родилась 27 августа 1975 года в селе Нововознесеновка Ак-Суйского района. Окончила с отличием Бишкекский гуманитарный университет, в 2000 году - British Broadcasting Corporation, в 2002-м - Академию управления при президенте КР, в 2012-м - Юридическую академию при правительстве КР.

 

С 2012 по 2014 год - депутат Бишкекского городского кенеша, в 2014-м — вице-премьер-министр, в 2016 году возглавляла Министерство образования и науки, ушла в отставку.

URL: http://www.24.kg/kadry/41659/

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