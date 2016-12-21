Глава ФУГИ написал заявление об увольнении, правительство тянет с решением

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Председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мэлис Мамбетжанов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников.
Президент Алмазбек Атамбаев на своей пресс-конференции 1 декабря сказал, что глава фонда несет персональную ответственность за продажу ЗАО «Альфа Телеком». «Чем дольше мы будем тянуть, тем больше будет падать цена. К сожалению, иногда легче заниматься популизмом, чем работать. Нынешний глава Фонда по управлению госимуществом спит на ходу. Я не удивлюсь, если MegaCom не продадут», - заявил глава КР.
Назначенный на 16 декабря аукцион по продаже компании не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого, 17 декабря, Мэлис Мамбетжанов и написал заявление.
Однако премьер-министр до сих пор его не подписал. В правительстве от комментариев отказываются.
Напомним, депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политике вчера возмутились тем, что Мэлис Мамбетжанов находится на больничном. В ответ чиновник посоветовал главе комитета заняться работой, а не словоблудием.
URL: http://www.24.kg/kadry/42081/