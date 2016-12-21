Глава ФУГИ написал заявление об увольнении, правительство тянет с решением

Председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мэлис Мамбетжанов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников.

Президент Алмазбек Атамбаев на своей пресс-конференции 1 декабря сказал, что глава фонда несет персональную ответственность за продажу ЗАО «Альфа Телеком». «Чем дольше мы будем тянуть, тем больше будет падать цена. К сожалению, иногда легче заниматься популизмом, чем работать. Нынешний глава Фонда по управлению госимуществом спит на ходу. Я не удивлюсь, если MegaCom не продадут», - заявил глава КР.

Назначенный на 16 декабря аукцион по продаже компании не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого, 17 декабря, Мэлис Мамбетжанов и написал заявление.

Однако премьер-министр до сих пор его не подписал. В правительстве от комментариев отказываются.

Напомним, депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политике вчера возмутились тем, что Мэлис Мамбетжанов находится на больничном. В ответ чиновник посоветовал главе комитета заняться работой, а не словоблудием.