В ОАО «Кыргызтелеком» назначили нового председателя

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Совет директоров назначил исполняющим обязанности председателя правления ОАО «Кыргызтелеком» Нурлана Мадаминова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.
Нурлан Мадаминов возглавлял дочернюю компанию ОАО - «Сергек».
Прежнего главу компании Эмиля Ешеналиева отстранили от должности в связи с возбуждением уголовного дела по факту незаконного заключения «Кыргызтелекомом» договоров на покупку канала доступа к Интернету.
Установлено, что председатель правления ОАО Эмиль Ешеналиев заключил заведомо невыгодные договоры на основании односторонних требований иностранных компаний о повышении стоимости оказываемых услуг доступа к Интернету.
URL: http://www.24.kg/kadry/42092/