В ОАО «Кыргызтелеком» назначили нового председателя

Совет директоров назначил исполняющим обязанности председателя правления ОАО «Кыргызтелеком» Нурлана Мадаминова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

Нурлан Мадаминов возглавлял дочернюю компанию ОАО - «Сергек».

Прежнего главу компании Эмиля Ешеналиева отстранили от должности в связи с возбуждением уголовного дела по факту незаконного заключения «Кыргызтелекомом» договоров на покупку канала доступа к Интернету.

Установлено, что председатель правления ОАО Эмиль Ешеналиев заключил заведомо невыгодные договоры на основании односторонних требований иностранных компаний о повышении стоимости оказываемых услуг доступа к Интернету.