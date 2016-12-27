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В Кыргызстане назначили двух статс-секретарей

27/12/16 17:34, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжения о назначении двух статс-секретарей. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

Азамата Эркебаева назначили статс-секретарем Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, а Жазгуль Кийизбаеву - Министерства здравоохранения.

URL: http://www.24.kg/kadry/42438/

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