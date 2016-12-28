Вице-спикер парламента Кыргызстана досрочно покинул пост

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Вице-спикер парламента Кыргызстана Нурбек Алимбеков, избранный на должность от фракции «Кыргызстан», оставил пост досрочно по собственному желанию.
Как сообщили ИА «24.kg» источники в Жогорку Кенеше, на эту должность претендует другой депутат от «Кыргызстана» - Данияр Толонов.
URL: http://www.24.kg/kadry/42506/