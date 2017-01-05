Национальную комиссию по государственному языку возглавил Назаркул Ишекеев

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Назаркула Ишекеева назначили председателем Национальной комиссии по государственному языку. Президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.
Прежнего председателя комиссии Эгемберди Эрматова освободили от должности 30 ноября.
URL: http://www.24.kg/kadry/42748/