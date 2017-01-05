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Национальную комиссию по государственному языку возглавил Назаркул Ишекеев

5/01/17 13:05, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Назаркула Ишекеева назначили председателем Национальной комиссии по государственному языку. Президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.

 

Прежнего председателя комиссии Эгемберди Эрматова освободили от должности 30 ноября. 

URL: http://www.24.kg/kadry/42748/

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