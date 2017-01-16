У Федерации профсоюзов Кыргызстана новый председатель

Новым председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана избрали Мирбека Асанакунова. Об этом сообщили в организации.

Ранее должность занимал Жанадил Абдрахманов.

Мирбек Асанакунов в свое время являлся полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области КР.