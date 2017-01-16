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У Федерации профсоюзов Кыргызстана новый председатель

16/01/17 15:46, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Новым председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана избрали Мирбека Асанакунова. Об этом сообщили в организации.

 

Ранее должность занимал Жанадил Абдрахманов.

 

Мирбек Асанакунов в свое время являлся полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области КР.

URL: http://www.24.kg/kadry/43288/

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