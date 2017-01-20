Назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Пакистане

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Эрик Бейшембиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Пакистане. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.
Президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.
Эрик Бейшембиев родился в 1963 году. Образование высшее. Имеет дипломатический ранг.
URL: http://www.24.kg/kadry/43584/