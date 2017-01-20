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Назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Пакистане

20/01/17 13:01, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Эрик Бейшембиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Пакистане. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

 

Президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.

 

Эрик Бейшембиев родился в 1963 году. Образование высшее. Имеет дипломатический ранг.

URL: http://www.24.kg/kadry/43584/

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