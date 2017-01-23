На ТЭЦ Бишкека сменился директор

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Андрей Воропаев покинул пост директора ТЭЦ Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Электрические станции».
Отмечается, что истек срок контракта с Андреем Воропаевым. Продлевать его он не стал.
Теплоцентраль возглавил бывший главный инженер Нурлан Омуркул уулу. Он трудится на столичной ТЭЦ с 1992 года.
1992–1994 – машинист-обходчик гидроузлов КЦ №1 ТЭЦ Бишкека;
1994–1996 - машинист-обходчик котельного оборудования 5 группы КЦ №1;
1996–2006 - старший машинист котельного оборудования 7 группы;
2006–2010 - начальник смены котельного цеха;
2010–2013 – начальник котельного цеха;
С 2013 года - главный инженер.
URL: http://www.24.kg/kadry/43700/