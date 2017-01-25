Командующим Силами воздушной обороны Кыргызстана стал Кылычбек Айдаралиев

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Кылычбек Айдаралиев назначен командующим Силами воздушной обороны ВС КР. Соответствующий указ подписал Алмазбек Атамбаев, сообщил отдел информационной политики аппарата президента.
По его данным, командующий Силами воздушной обороны ВС КР назначается на должность и освобождается от нее президентом - главнокомандующим Вооруженными силами КР - по представлению начальника Генерального штаба.
URL: http://www.24.kg/kadry/43857/