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Командующим Силами воздушной обороны Кыргызстана стал Кылычбек Айдаралиев

25/01/17 15:53, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Кылычбек Айдаралиев назначен командующим Силами воздушной обороны ВС КР. Соответствующий указ подписал Алмазбек Атамбаев, сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

 

По его данным, командующий Силами воздушной обороны ВС КР назначается на должность и освобождается от нее президентом - главнокомандующим Вооруженными силами КР - по представлению начальника Генерального штаба.

 

URL: http://www.24.kg/kadry/43857/

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