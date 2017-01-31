Аалы Карашев покинул пост первого замруководителя аппарата президента Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев подписал указ об освобождении Аалы Карашева от должности первого заместителя руководителя аппарата президента в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил отдел информационной политики АП КР.

Аалы Карашева назначили на эту должность 14 апреля 2016 года. Вчера он получил мандат депутата Жогорку Кенеша от партии СДПК.