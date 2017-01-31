RSS
facebookfacebookgoogale+
Квартиры посуточно. Кого и как будут штрафовать
Главные события кыргызского спорта-2016. Часть I
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 31 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 13:50
НОВОСТИ ДНЯ:
Кадры
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Сапар Исаков стал первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана

31/01/17 12:20, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Сапара Исакова назначили первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

 

По его данным, соответствующий указ подписал Алмазбек Атамбаев.

 

Ранее президент освободил от данной должности Аалы Карашева.

 

 

URL: http://www.24.kg/kadry/44140/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ