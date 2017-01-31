Сапар Исаков стал первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана

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Ответы нашего министра финансов, как у врачей: «Извините, поставили не тот диагноз. Будем лечить по-другому

Альфия Самигуллина, на заседании фракции СДПК «О грантах, полученных КР, и их использовании», 27 января 2017 г.