Сапар Исаков стал первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана

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Сапара Исакова назначили первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.
По его данным, соответствующий указ подписал Алмазбек Атамбаев.
Ранее президент освободил от данной должности Аалы Карашева.
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