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Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане

1/02/17 18:04, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане поменяли заместителей министра образования и науки. Распоряжения подписал премьер-министр, сообщила пресс-служба правительства.

 

По ее данным, освобождены от должностей Нурмамат Эсенкулов (курировал высшее образование) и Токтобубу Ашымбаева (отвечала за школьное образование).

 

Причины увольнения в кабмине не уточняют.

 

Их должности заняли Салидин Калдыбаев и Кудайберди Кожобеков.

URL: http://www.24.kg/kadry/44246/

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