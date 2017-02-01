Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане

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В Кыргызстане поменяли заместителей министра образования и науки. Распоряжения подписал премьер-министр, сообщила пресс-служба правительства.
По ее данным, освобождены от должностей Нурмамат Эсенкулов (курировал высшее образование) и Токтобубу Ашымбаева (отвечала за школьное образование).
Причины увольнения в кабмине не уточняют.
Их должности заняли Салидин Калдыбаев и Кудайберди Кожобеков.
URL: http://www.24.kg/kadry/44246/