Эльвиру Сариеву назначили заместителем главы аппарата президента Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Эльвиры Сариевой заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана, освободив ее от ранее занимаемой должности. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Эльвира Сариева родилась 27 августа 1975 года в селе Нововознесеновка Ак-Суйского района. Окончила с отличием Бишкекский гуманитарный университет, в 2000 году - British Broadcasting Corporation, в 2002-м - Академию управления при президенте КР, в 2012-м - Юридическую академию при правительстве КР.

С 2012-го по 2014 год - депутат Бишкекского городского кенеша, в 2014-м - вице-премьер-министр, в 2016 году возглавляла Министерство образования и науки, ушла в отставку. Последняя должность – заведующая отделом социальной политики аппарата президента КР.