Советником президента Кыргызстана назначили Миру Карыбаеву

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Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Миры Карыбаевой своим советником, освободив ее от ранее занимаемой должности. Об этом сообщил отдел информационной политики АП КР.
Мира Карыбаева родилась в городе Бишкеке. В 1989 году с отличием окончила исторический факультет Киргизского государственного университета по специальности «история», кандидат философских наук.
1989-1992 годы – старший лаборант, преподаватель в Кыргызском государственном национальном университете;
С 1992 года – младший научный сотрудник Национальной академии наук КР, ученый секретарь Центра научных исследований Национальной академии наук КР;
1996-2004 – координатор Фонда имени К.Аденауэра по КР;
С 2000 года – доцент Академии управления при президенте КР;
С 2008-го – координатор неформальной сети НПО «Женская законодательная инициатива»;
С ноября 2010-го – эксперт отдела экспертно-аналитического обеспечения администрации президента КР, заведующая отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента;
2010-й - завотделом по вопросам этнического развития, религиозной политики и связям с общественностью аппарата президента КР;
2015-й - завотделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР в ранге заместителя руководителя аппарата президента;
С сентября 2016-го - заместитель руководителя аппарата президента.
Государственный советник государственной службы III класса. Автор 14 научных публикаций.
URL: http://www.24.kg/kadry/44276/