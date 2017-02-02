Завотделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана стала Айзада Субакожоева

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Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно которому Айзада Субакожоева назначена заведующей отделом внешней политики аппарата президента КР. Об этом сообщил отдел информационной политики АП КР.
В свое время в СМИ писали, что Айзада Субакожоева была связана со скандалом в посольстве Кыргызстана в Китае. Она там работала в должности третьего секретаря, а в должности советника по вопросам безопасности – ее супруг Адылбек Кадыралиев, в обязанности которого входило контролировать работу консульской службы, а значит, и своей супруги. А на госслужбе подчиненность и подконтрольность родственников друг другу недопустимы. Но МИД не выполнил требование парламентского комитета по международным делам ликвидировать клановость.
URL: http://www.24.kg/kadry/44279/