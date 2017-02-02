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Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов

2/02/17 18:58, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня освободил от должностей акимов трех районов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

 

По его данным, глава кабмина уволил акима Сокулукского района Чуйской области Аманкана Кенжебаева, акима Кеминского района Тынарбека Супатаева и главу государственной администрации Манасского района Таласской области Нурака Качкынбаева.

 

Как отмечается, все распоряжения подписаны на основании поданных ими заявлений. 

URL: http://www.24.kg/kadry/44331/

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