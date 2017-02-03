В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель

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Новым гендиректором ОАО «Северэлектро» назначен Искендер Кадыркулов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания».
Прежний руководитель Аскар Эшимбеков освобожден от должности согласно поданному заявлению.
URL: http://www.24.kg/kadry/44383/