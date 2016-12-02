RSS
facebookfacebookgoogale+
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
Кара-Балтинский спрут
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:07
НОВОСТИ ДНЯ:
Криминал
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Стоять! Кыргызстанец с двумя килограммами героина задержан в Москве

2/12/16 14:26, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Москве задержан кыргызстанец с двумя килограммами героина. Об этом сообщил интернет-портал «Вечерняя Москва».

 

По его данным, вчера, 1 декабря, полицейские Восточного административного округа увидели на улице подозрительного человека, который при виде стражей порядка заметно нервничал. При личном досмотре у 38-летнего уроженца Кыргызстана изъяли пакет с двумя килограммами героина. Задержанный сказал, что наркотик предназначался для продажи.

 

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест.

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/40941/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ