|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Джалал-Абадской области задержан водитель, сбивший насмерть пешехода. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
По ее данным, ДТП произошло 1 декабря примерно в 18.00 в Ноокенском районе по дороге в село Беш-Мойнок. Водитель совершил наезд на 23-летнего Талантбека и скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончался по пути в больницу.
В ту же ночь сотрудники патрульной милиции ОВД Ноокенского района задержали Медербека, жителя села Беш-Мойнок. Автомашина «Мерседес-Бенц-230» водворена на стоянку, водитель доставлен в ОВД.
URL: http://www.24.kg/kriminal/40948/