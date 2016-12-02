В Джалал-Абадской области задержан водитель, сбивший насмерть пешехода. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, ДТП произошло 1 декабря примерно в 18.00 в Ноокенском районе по дороге в село Беш-Мойнок. Водитель совершил наезд на 23-летнего Талантбека и скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончался по пути в больницу.

В ту же ночь сотрудники патрульной милиции ОВД Ноокенского района задержали Медербека, жителя села Беш-Мойнок. Автомашина «Мерседес-Бенц-230» водворена на стоянку, водитель доставлен в ОВД.