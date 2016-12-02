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Милиция Оша проверяет заявление 21-летней студентки об изнасиловании сотрудником регионального УБОП

2/12/16 20:02, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Милиция Оша проверяет заявление 21-летней студентки об изнасиловании сотрудником регионального УБОП. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона.

 

По их данным, учащаяся одного из вузов южной столицы обвинила оперуполномоченного управления по борьбе с организованной преступностью в изнасиловании.

 

По словам потерпевшей, милиционер еще и жестоко избил ее. По факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследованием также занимается городская прокуратура.

 

Подозреваемый свою вину не признает и утверждает, что девушка врет. 

URL: http://www.24.kg/kriminal/40967/

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