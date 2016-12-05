В Кыргызстане обокрали дом певца Кайрата Примбердиева. Об этом участник российского шоу «Голос» сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам певца, злоумышленники проникли в дом в субботу, когда самого Кайрата и его супруги не было. Пропали фотоаппарат Canon EOS 60D, полупрофессиональная вспышка 430 EX 2, ноутбук Toshiba, телефон LG и $400.

«В ноутбуке находились все наши семейные фотографии, видео с рождения сына Ариета и мои песни. Все это очень дорого. Предполагаю, что они работали по наводке, ведь в это время мы с супругой уехали по делам. Мы отсутствовали около 3 часов, а дома оставались сын и теща», - рассказал Кайрат Примбердиев.

Он отметил, что воры заранее знали, что теща - инвалид по слуху и ничего не слышит. Воспользовавшись этим, они проникли в дом через окно в спальне.