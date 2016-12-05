Милиция ищет преступников, проникших в дом Кайрата Примбердиева. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что по факту кражи возбудили уголовное дело. На место происшествия – дом певца в селе в Сокулукском районе – выезжала оперативно-следственная бригада. Они изучили все обстоятельства произошедшего, сняли отпечатки пальцев.

Ущерб от кражи в доме певца Кайрата Примбердиева оценивается в $3 тысячи.

Сейчас ведется следствие, устанавливаются данные предполагаемых злоумышленников.

Воры проникли в дом в субботу, когда самого Кайрата и его супруги не было. Пропали фотоаппарат Canon EOS 60D, полупрофессиональная вспышка 430 EX 2, ноутбук Toshiba, телефон LG и $400.