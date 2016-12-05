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В Бишкеке задержан мужчина, хранивший почти три килограмма наркотиков

5/12/16 16:27, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили в доме 43-летнего бишкекчанина пакеты с героином весом 325 граммов, гашишем (более 1,5 килограмма) и марихуану весом чуть более килограмма. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

 

По факту возбуждено уголовное дело по статье 247 (незаконные изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта или сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо прекурсоров) УК КР. Ведется расследование.

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/41038/

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