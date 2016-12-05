В Бишкеке задержан мужчина, хранивший почти три килограмма наркотиков

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили в доме 43-летнего бишкекчанина пакеты с героином весом
По факту возбуждено уголовное дело по статье 247 (незаконные изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта или сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо прекурсоров) УК КР. Ведется расследование.
URL: http://www.24.kg/kriminal/41038/