В горах Баткена нашли тело пожилой женщины. Об этом сообщило УВД региона.

По их данным, 10 ноября она вышла из дома за пенсией и не вернулась. К ее поискам подключились милиция и спасатели МЧС.

Тело нашли местные жители в горах, в четырех километрах от города Баткена, сообщили родственники женщины.

В областном УВД подтвердили информацию. Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружили.