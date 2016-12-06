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В горах Баткена нашли тело пожилой женщины

6/12/16 19:41, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В горах Баткена нашли тело пожилой женщины. Об этом сообщило УВД региона.

 

По их данным, 10 ноября она вышла из дома за пенсией и не вернулась. К ее поискам подключились милиция и спасатели МЧС.

 

Тело нашли местные жители в горах, в четырех километрах от города Баткена, сообщили родственники женщины.

 

В областном УВД подтвердили информацию. Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружили. 

URL: http://www.24.kg/kriminal/41102/

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