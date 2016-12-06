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Гражданин Кыргызстана пытался провезти в желудке героин

6/12/16 19:09, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Гражданин Кыргызстана пытался в желудке провезти героин, его задержали на казахско-российской границе. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

 

По ее данным, кыргызстанца задержали на контрольно-пропускном пункте «Семей». Собака учуяла наркотики у 20-летнего пассажира рейсового автобуса «Бишкек - Томск».

 

«При досмотре пограничники обнаружили в бутылке из-под йогурта сверток с веществом белого цвета - героином весом около 200 граммов. Позже выяснилось, что в желудке задержанного есть еще капсулы с наркотиком», - отметили в Погранслужбе РК.

 

При помощи медицинских препаратов у гражданина Кыргызстана изъяли 15 капсул весом около 120 граммов, в которых находился героин. Задержанного передали правоохранительным органам для разбирательства.

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/41103/

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