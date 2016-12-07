Убийство без наказания. Сиротами остались четверо детей

Кыргызстанец убил жену, ее родителей, а потом и себя. Осталось четверо сирот. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МВД КР.

По их данным, звонок в милицию поступил накануне, 6 декабря, ближе к полуночи. «Сообщили, что совершено тройное убийство. На место преступления (село Беш-Мойнок Сузакского района) выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что убит хозяин дома, 1948 года рождения, его супруга, 1944 года рождения, а также их дочь, 1987 года рождения. У всех ножевые ранения», - сообщили в МВД.

Следственный отдел Сузакского РОВД возбудил уголовное дело по части 2 статьи 97 (убийство с особой жестокостью) УК КР.

Установлен подозреваемый в совершении тройного убийства. «Им оказался зять убитой пары, житель Узгенского района Ошской области, гражданин России, 1985 года рождения. Сразу после совершения преступления он скрылся в Узгене. По нашим данным, после прибытия он признался своим родственникам в убийстве. И через некоторое время совершил суицид: нанес себе ножевые ранения и скончался», - добавили в министерстве.

«По нашим данным, супруги часто ссорились. Мужчина избивал жену, и, скорее всего, по этой причине она ушла от него и жила у родителей. Есть данные, что муж пытался помириться, но, видимо, женщина отвергла его, а он пришел в ярость. Есть также данные, что он покушался на жизнь супруги ранее, на территории России», - проинформировали в ведомстве.

У погибших было трое общих детей и один ребенок от первого брака убитой. «Дети осиротели. С кем они останутся, пока не решено. Скорее всего, с родственниками по материнской линии», - отметили в МВД.

Следствие устанавливает, был ли мужчина в состоянии алкогольного или другого опьянения. Назначена экспертиза. Однако после смерти подозреваемого привлечь к ответственности некого.