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Погибла кыргызстанка. Водитель протащил ее на машине

7/12/16 14:36, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В дорожно-транспортном происшествии в Оше погибла кыргызстанка. Водитель протащил ее на машине. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МВД.

 

«Двое мужчин распивали спиртное. Мать одного из них пришла, чтобы забрать его домой. Приятель решил их подвезти. Сын вышел из салона, а мать не успела. В этот момент водитель дал полный газ и протащил женщину более 50 метров. Она получила травмы, несовместимые с жизнью», - сообщили в пресс-службе.

 

«Мужчина видел, что совершил ДТП, но не остановился и скрылся с места аварии. В настоящее время он задержан. Начаты следственные мероприятия. Есть свидетель, который видел, как водитель выпивал», - добавили в ведомстве.

 

Разбирательство проводит следственный отдел УВД Оша.

URL: http://www.24.kg/kriminal/41134/

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