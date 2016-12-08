В Сузакском районе по факту тройного убийства возбудили уголовное дело

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По факту тройного убийства, совершенного в Сузакском районе Джалал-Абадской области, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.
По ее данным, расследованием уголовного дела занимается следственный отдел Сузакского РОВД. Дело возбудили по статье 97 часть 2 (Убийство двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью) УК КР.
Напомним, в ночь на 7 декабря 2016 года в Сузакском районе произошло тройное убийство, после чего подозреваемый в совершении преступления покончил с собой.
URL: http://www.24.kg/kriminal/41171/