В Сузакском районе по факту тройного убийства возбудили уголовное дело

По факту тройного убийства, совершенного в Сузакском районе Джалал-Абадской области, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, расследованием уголовного дела занимается следственный отдел Сузакского РОВД. Дело возбудили по статье 97 часть 2 (Убийство двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью) УК КР.

Напомним, в ночь на 7 декабря 2016 года в Сузакском районе произошло тройное убийство, после чего подозреваемый в совершении преступления покончил с собой.