Кыргызстанец и таджик изнасиловали в Москве гражданку Беларуси. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, проживающая в Москве уроженка Беларуси обратилась в полицию 5 декабря с заявлением об изнасиловании. В произошедшем она обвинила двух приезжих, напавших на нее после полуночи у дома в Большом Предтеченском переулке.

Вчера двоих мужчин задержали. Один из них, 29 летний уроженец Таджикистана, в Москве не имеет определенного места жительства. Ранее он судим за грабеж.

Второй задержанный - 36-летний уроженец Кыргызстана. Он работает в Москве монтажником, не судим.

Кстати, пострадавшая - 39-летняя уроженка Беларуси - также не имеет в Москве определенного места жительства.