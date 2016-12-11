В Чуйской области у местного жителя нашли 25 килограммов наркотиков

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В Чуйской области задержан местный житель с 25 килограммами наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.
По ее данным, 9 декабря при обыске в доме подозреваемого в селе Ленинском на чердаке и в одной из комнат обнаружено
Установлено, что гражданин М.Е., 1955 года рождения, ранее многократно судим, в том числе за наркотики, сам изготавливал их и сбывал.
УВД Свердловского района Бишкека возбудило уголовное дело по статье 247 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, производство или сбыт наркотических средств) УК КР.
Задержанный водворен в ИВС. Ведется следствие.
URL: http://www.24.kg/kriminal/41339/