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В Чуйской области у местного жителя нашли 25 килограммов наркотиков

11/12/16 08:38, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Чуйской области задержан местный житель с 25 килограммами наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.  

 

По ее данным, 9 декабря при обыске в доме подозреваемого в селе Ленинском на чердаке и в одной из комнат обнаружено 25 килограммов марихуаны.

 

Установлено, что гражданин М.Е., 1955 года рождения, ранее многократно судим, в том числе за наркотики, сам изготавливал их и сбывал.

 

УВД Свердловского района Бишкека возбудило уголовное дело по статье 247 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, производство или сбыт наркотических средств) УК КР.

 

Задержанный водворен в ИВС. Ведется следствие.

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/41339/

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