В Чуйской области у местного жителя нашли 25 килограммов наркотиков

В Чуйской области задержан местный житель с 25 килограммами наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 9 декабря при обыске в доме подозреваемого в селе Ленинском на чердаке и в одной из комнат обнаружено 25 килограммов марихуаны.

Установлено, что гражданин М.Е., 1955 года рождения, ранее многократно судим, в том числе за наркотики, сам изготавливал их и сбывал.

УВД Свердловского района Бишкека возбудило уголовное дело по статье 247 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, производство или сбыт наркотических средств) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС. Ведется следствие.