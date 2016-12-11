В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан член ОПГ

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Бишкеке задержан член ОПГ по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.
По ее данным, в одной из столичных новостроек задержали жителя Таласа А.К., 1984 года рождения, разыскиваемого Кара-Бууринским РОВД.
Как сообщается, осенью 2013 года А.К., войдя в доверие, предложил услуги по обмену авто и обманом забрал большую сумму денег у жителя Таласской области, после чего скрылся. Несколько лет прождав обещанное, пострадавший обратился в милицию.
Следственный отдел ОВД Кара-Бууринского района Таласской области возбудил по факту уголовное дело по статье 166 часть 2 (мошенничество) УК КР. В июле 2016 года А.К. объявили в розыск.
Задержанный многократно судим за различные преступления, имеет отношение к организованным преступным группировкам. Он помещен в ИВС, говорится в сообщении.
Ведется следствие.
URL: http://www.24.kg/kriminal/41342/