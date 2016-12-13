В Бишкеке обнаружили таксиста-наркомана, сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, сегодня УПМ ГУВД Бишкека и руководители ОсОО «Алтын Жорго» провели рейд по выявлению водителей, употребляющих наркотические вещества или спиртные напитки на рабочем месте. Администрация службы такси была в курсе проверки.

В Республиканский наркологический центр пришли 20 водителей такси «Жорго», они прошли медицинское освидетельствование. У всех анализы оказались отрицательными.

«Однако около наркологического центра сотрудники УПМ остановили другого водителя службы такси «Жорго», перевозившего пассажиров. Когда 34-летнему У.Р. предложили пройти проверку, он явно нервничал и беспокоился, отказываясь от нее. Очень спешил, рассказывая всем, что его ждут клиенты. Проверка показала, что указанный водитель такси употреблял наркотические средства – марихуану», - говорится в сообщении.

По данному факту сотрудники патрульной милиции составили административный протокол по статье 238 (управление транспортными средствами водителями или иными лицами в состоянии опьянения) Административного кодекса. Нарушения по данной статье влекут наложение штрафа в размере ста расчетных показателей (10 тысяч сомов) и лишение права управления транспортными средствами.

Автомашина водворена на штрафстоянку.