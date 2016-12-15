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В Бишкеке изъяли фальшивые доллары

15/12/16 12:18, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В столице Кыргызстана сотрудники правоохранительных органов задержали граждан с фальшивыми долларами США. Об этом сообщила пресс-служба УВД Бишкека.

 

По ее данным, 5 декабря в ГУВД столицы обратилась жительница Бишкека А.Р. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который 24 ноября купил у нее сотовый телефон марки «Айфон-7» за $900, расплатившись фальшивыми купюрами.

 

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 166 (мошенничество), 198 (изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК КР и передано в УВД Октябрьского района.

 

Как сообщается, за совершение данного преступления задержаны дважды судимый К.А, ранее судимый по статье 167 (грабеж) УК КР Н.Р., и А.Р.

 

Установлено, что 20 ноября задержанный К.А. получил фальшивые $3 тысячи у знакомого по имени Ражап с целью сбыта. Из них 40 процентов от полученной прибыли он должен был отдать Ражапу. А 24 ноября он приобрел у пострадавшей телефон и отдал его знакомому.

 

При задержании у Н.Р. обнаружены и изъяты $14,3 тысячи, которые он якобы получил от своего знакомого Рамазана.

 

Все задержанные водворены в ИВС столицы.

 

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URL: http://www.24.kg/kriminal/41665/

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