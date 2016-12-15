Драка в Сокулукском районе: зарезали мужчину

В селе Комсомол Сокулукского района во время массовой драки зарезали мужчину. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 14 декабря примерно в 22.30 в дежурную часть районного ОВД поступило сообщение о том, что на одной из улиц села произошла драка с участием нескольких лиц. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По приезду они обнаружили тело мужчины. Личность установили - им оказался 27-летний житель Сокулукского района К.А.

Сотрудники ОВД по подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего жителя Джалал-Абадской области Н.У. В ходе первоначальных следственных мероприятий установлено, что преступление совершено после пьяной ссоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Задержанный мужчина водворен в изолятор. Еще трое местных жителей доставлены в территориальную больницу с ножевыми ранениями. Ведется следствие.