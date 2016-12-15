RSS
facebookfacebookgoogale+
Громкие скандалы с лекарствами в Кыргызстане
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:07
НОВОСТИ ДНЯ:
Криминал
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Драка в Сокулукском районе: зарезали мужчину

15/12/16 16:04, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В селе Комсомол Сокулукского района во время массовой драки зарезали мужчину. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

 

По ее данным, 14 декабря примерно в 22.30 в дежурную часть районного ОВД поступило сообщение о том, что на одной из улиц села произошла драка с участием нескольких лиц. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По приезду они обнаружили тело мужчины. Личность установили - им оказался 27-летний житель Сокулукского района К.А.

 

Сотрудники ОВД по подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего жителя Джалал-Абадской области Н.У. В ходе первоначальных следственных мероприятий установлено, что преступление совершено после пьяной ссоры.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Задержанный мужчина водворен в изолятор. Еще трое местных жителей доставлены в территориальную больницу с ножевыми ранениями. Ведется следствие.

URL: http://www.24.kg/kriminal/41684/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ