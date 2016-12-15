В Бишкеке задержали мошенника

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В Бишкеке сотрудники уголовного розыска УВД Октябрьского района задержали мошенника. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
Уточняется, что 16 ноября с заявлением обратился житель Бишкека С.Э., который просил принять меры в отношении малознакомого по имени Сабыр. Последний летом под предлогом трансформировать земельный участок взял $1 тысячу, но до сих пор не выполнил обещание.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
URL: http://www.24.kg/kriminal/41694/