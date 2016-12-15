RSS
facebookfacebookgoogale+
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
Александр Петров: Победа на чемпионате мира хорошо, а общение лучше!
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:57
НОВОСТИ ДНЯ:
Криминал
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Москве у кыргызстанки украли почти $400 тысяч

15/12/16 18:25, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В обменном пункте в центре Москвы у кыргызстанки украли $400 тысяч. Об этом сообщили российские СМИ.

 

По их данным, пострадавшая - 30-летняя Билигма Д. - оказалась продавщицей одного из рынков на юго-востоке столицы России.

 

По словам пострадавшей, она пришла поменять рубли на доллары в обменный пункт, но кассир, забрав деньги, пропал. На место выехала следственно-оперативная группа. И, как оказалось, женщина является обычной продавщицей фруктов. По данному факту начата доследственная проверка.

URL: http://www.24.kg/kriminal/41695/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ