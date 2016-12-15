В Москве у кыргызстанки украли почти $400 тысяч

В обменном пункте в центре Москвы у кыргызстанки украли $400 тысяч. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, пострадавшая - 30-летняя Билигма Д. - оказалась продавщицей одного из рынков на юго-востоке столицы России.

По словам пострадавшей, она пришла поменять рубли на доллары в обменный пункт, но кассир, забрав деньги, пропал. На место выехала следственно-оперативная группа. И, как оказалось, женщина является обычной продавщицей фруктов. По данному факту начата доследственная проверка.