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В Бишкеке задержали похитителя колес с мусорных баков

19/12/16 11:22, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В столице Кыргызстана задержали 19-летного похитителя колес с мусорных баков. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

 

По ее данным, 17 декабря около 23.00 неизвестные похитили колеса мусорных баков рядом с домом №43 в 5-м микрорайоне.

 

Сотрудники уголовного розыска УВД Октябрьского района по подозрению в совершении преступления задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека 19-летнего местного жителя. Ведется расследование.

 

 

Как ранее сообщили в МП «Тазалык», на базаре одно колесо от мусорного бака стоит 300-350 сомов, за четыре получается 1,4-1,5 тысячи сомов.

URL: http://www.24.kg/kriminal/41829/

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