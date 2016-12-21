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В Бишкеке девушка обокрала мужчину на первом свидании

21/12/16 10:28, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В столице Кыргызстана задержана девушка, обворовавшая мужчину на свидании. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

 

По ее данным, с заявлением обратился 30-летний житель села Люксембург. Он сообщил, что в Интернете познакомился с девушкой, пара договорилась о встрече, после которой мужчина обнаружил пропажу – $1,3 тысячи и 2 тысячи юаней.

 

По подозрению в совершении преступления задержана 21-летняя жительница Московского района Л.А. Она доставлена в УВД Ленинского района, первичные материалы переданы в следственный отдел.

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/42018/

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