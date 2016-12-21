Гражданин пытался подкупить пограничника, чтобы въехать в Кыргызстан

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Задержанный на гранцие гражданин КР пытался подкупить пограничника, чтобы въехать на родину из Казахстана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.
По ее данным, ЧП произошло 20 декабря на КПП «Чалдыбар-автодорожный». Как выяснилось позже, задержанный Дж.Э., 1988 года рождения, находился в розыске с 2015 года и возвращался домой из России.
После оформления соответствующих документов кыргызстанец был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.
URL: http://www.24.kg/kriminal/42045/