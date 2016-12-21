В Казахстане проходит масштабная спецоперация по нейтрализации экстремистов

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Комитет национальной безопасности проводит спецоперацию по нейтрализации на территории страны ячеек религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечено, что оперативные мероприятия проводят одновременно в Алматинской, Актюбинской, Атырауской областях и городе Алматы.
По подозрению в разжигании религиозной розни и участии в деятельности запрещенной организации задержали и доставили в территориальные органы КНБ 16 человек.
Последователи «Ат-Такфир валь-Хиджра» одобряют действия террористов в Сирии и Ираке, отрицают светскую форму правления и конституционные законы страны.
Данная организация признана террористической в США, России, Китае, Египте, Ливии, Марокко, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, странах Евросоюза.
URL: http://www.24.kg/kriminal/42063/