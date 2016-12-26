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В Москве задержали кыргызстанца, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

26/12/16 10:42, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки», - сообщили российские СМИ.

 

Накануне сообщалось, что на востоке столицы в субботу днем в ванной комнате одной из квартир найдена зарезанная 12-летняя девочка. В момент обнаружения тела ребенка в квартире находилась бабушка и четырехлетний ребенок.

 

 

По данным Следственного комитета, подозревается бывший муж сестры матери убитого ребенка - гражданин КР Чынгыз Ж., 1995 года рождения. Оперативники угрозыска задержали его 25 декабря, когда он пытался выехать за пределы России. Задержанный сознался в совершении преступления.

 

 

 

«В квартире, где произошло убийство, жила пожилая хозяйка и семья из Кыргызстана, которая ухаживала за женщиной в обмен на предоставленный кров. Известно, что 21-летний мужчина часто ругался с семьей своей сожительницы. Возможно, это могло стать мотивом его действий», - говорится в сообщении. 

 

Возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 УК России (убийство малолетнего).

 

Фото Российских СМИ. 

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/42322/

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