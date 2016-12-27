RSS
facebookfacebookgoogale+
Туристов не будет. Чиновники Кыргызстана губят зимний сезон
Купи устойчивость к бактериям
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 27 декабря 2016 года. Вторник. Бишкекское время 18:44
НОВОСТИ ДНЯ:
Криминал
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

На юге республики задержали кыргызстанцев, воевавших в Сирии

27/12/16 17:14, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Баткенской области задержали двоих граждан Кыргызстана, которые участвовали в боевых действиях на территории Сирии. Об этом сообщило УВД региона.

 

По его данным, правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия. По итогам проверки будет дана соответствующая оценка.

 

По последним данным, в Сирии находятся более 800 кыргызстанцев.

URL: http://www.24.kg/kriminal/42433/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ