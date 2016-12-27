На юге республики задержали кыргызстанцев, воевавших в Сирии

В Баткенской области задержали двоих граждан Кыргызстана, которые участвовали в боевых действиях на территории Сирии. Об этом сообщило УВД региона.

По его данным, правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия. По итогам проверки будет дана соответствующая оценка.

По последним данным, в Сирии находятся более 800 кыргызстанцев.