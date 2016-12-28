В Кыргызстане за последние шесть лет погибли 82 милиционера

С 2010 года в Кыргызстане при исполнении служебного долга погибли 82 милиционера. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

По его данным, 1 тысяча 591 сотрудник правоохранительных органов получил ранение. В настоящее время 963 ребенка погибших милиционеров получают государственную помощь.

«После смерти милиционера родственникам погибшего выплачивается компенсация, равная 20 зарплатам», - добавил Курсан Асанов.